Muore soffocato dopo aver assaggiato una fetta di prosciutto | tragedia a Santa Maria di Leuca

Tragedia a Santa Maria di Leuca: un uomo di 64 anni perde la vita dopo aver ingerito una fetta di prosciutto acquistata poco prima. La scena, drammatica e improvvisa, ha sconvolto la comunità locale. Un episodio che ricorda quanto sia importante la sicurezza anche nei momenti più quotidiani. Resta con noi per aggiornamenti e approfondimenti su questa tragica vicenda.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il malore subito dopo l’acquisto: l’uomo si accascia in strada. Dramma a Santa Maria di Leuca, in provincia di Lecce: un uomo di 64 anni, originario di Martano, è morto soffocato per aver ingerito una fetta di prosciutto acquistata pochi istanti prima in un supermercato. L’episodio è avvenuto attorno alle 13 di oggi, 25 giugno, mentre l’uomo stava rientrando a casa insieme alla sorella, dopo aver fatto la spesa in un esercizio commerciale nella marina di Castrignano del Capo. Durante il tragitto, l’uomo ha deciso di assaggiare un po’ del salume appena comprato, ma subito dopo ha iniziato a sentirsi male. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Muore soffocato dopo aver assaggiato una fetta di prosciutto: tragedia a Santa Maria di Leuca

