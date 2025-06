Muore in sella a una moto elettrica | salma ancora bloccata si attende l' autopsia

Una drammatica tragedia scuote San Vito dei Normanni: un giovane di 23 anni perde la vita in un incidente mentre era in sella a una moto elettrica. La salma rimane ancora sotto sequestro, in attesa dell’autopsia che chiarirà le cause di questa tragica perdita. La comunità si stringe al dolore dei genitori e si prepara a rendere omaggio a Giuseppe Ancora, un’altra vittima sulla strada che lascia un vuoto incolmabile.

SAN VITO DEI NORMANNI - Un’altra giovane vittima della strada che lascia un vuoto nella propria comunitĂ , quella di San Vito dei Normanni, di cui era originario, e in cui vivono i suoi genitori. A perdere tragicamente la vita Giuseppe Ancora, 23enne che nella giornata di ieri (martedì 24 giugno). 🔗 Leggi su Brindisireport.it

