muore a 76 anni gianfranco franco pantano il fondatore del pentolone

Albignasego piange la scomparsa di Gianfranco Pantano, il visionario fondatore del "Pentolone", simbolo di tradizione e cura per le case di tante famiglie. La sua passione e dedizione hanno plasmato un negozio che ha attraversato decenni, diventando un punto di incontro e fiducia. La comunità si stringe nel ricordo di un uomo che ha lasciato un’impronta indelebile: il suo lascito vive ancora nelle case e nei cuori di tutti noi.

