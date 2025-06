Multe Tari e mense non pagate Il Comune a caccia di un milione

In totale, il Comune di Castelfranco si impegna a recuperare più di un milione di euro nel 2023, tra multe, tariffe e mense non pagate. Una sfida ambiziosa che testimonia l’impegno dell’amministrazione nel rafforzare le casse pubbliche e garantire servizi migliori per i cittadini. Con la gestione interna della riscossione coattiva ormai avviata, l’obiettivo è ridurre le morosità e ristabilire l’equilibrio finanziario.

Per il solo anno 2023, il Comune di Castelfranco è al lavoro per cercare di recuperare e assicurare alle casse pubbliche oltre 1 milione di euro. A renderlo noto è stata la stessa amministrazione comunale, che ha fatto il punto all’indomani del ritorno alla gestione interna della riscossione coattiva, diventata pienamente operativa da inizio giugno (in precedenza Castelfranco si affidava ad AdeR, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione). "In totale – spiegano dal Comune - sono stati inviati 1.235 atti, tra ingiunzioni, intimazioni e solleciti. Nello specifico, sono da recuperare 515.499 euro attraverso 862 ingiunzioni di pagamento, che riguardano multe stradali emesse nel 2023 dalla polizia locale e mai pagate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Multe, Tari e mense non pagate. Il Comune a caccia di un milione

