Müller | Troppo caldo negli Usa? Ho 36 anni e corro 90 minuti Se ce la faccio io possono farlo tutti

Thomas Müller ha parlato delle condizione meteorologiche che sono costretti ad affrontare i calciatori al Mondiale per club, sostenendo di non comprendere le lamentele dei suoi colleghi per l’eccessivo caldo. Müller: «Troppo caldo negli Usa? Ho 36 anni e corro per 90 minuti, ce la possono fare tutti». A quasi 36 anni, non sembrano dargli fastidio infatti le temperature decisamente alte. Dopo la sconfitta contro il Benfica ha dichiarato: «Siamo professionisti e dobbiamo essere fisicamente in forma. Se qualcuno di quasi 36 anni come me riesce a correre per 90 minuti, allora tutti dovrebbero essere in grado di farlo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it