Mps via libera della Bce all’Ops su Mediobanca

La BCE ha dato il via libera a Mps per l’acquisto di Mediobanca, aprendo nuove strade di crescita e consolidamento nel panorama finanziario italiano. Questa autorizzazione rappresenta un passo strategico importante per il gruppo, che potrà rafforzare la propria presenza e influenzare significativamente il mercato. Con questa decisione, Mps conferma il suo impegno nel rafforzamento patrimoniale e nella creazione di valore a lungo termine, puntando a un futuro sempre più solido e competitivo.

La Banca centrale europea ha rilasciato a Mps l’autorizzazione necessaria per l’acquisizione diretta di una partecipazione di controllo in Mediobanca e indiretta in Mediobanca Premier e Compass Banca. È quanto fa sapere una nota di Mps, in cui si precisa che la Bce ha rilasciato contestualmente anche l’autorizzazione ad acquisire una partecipazione in Mediobanca il cui valore eccede il 10% del patrimonio di vigilanza di gruppo e nelle rilevanti partecipazioni indirette. Financial Times: Ue valuta indagine su cessione 15% quote Mps. Intanto, ieri è emerso, secondo il Financial Times, che “la vendita di Monte dei Paschi accende l’attenzione dell’Ue”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Mps, via libera della Bce all’Ops su Mediobanca

