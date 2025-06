MPS via libera BCE all’OPS su Mediobanca il 26 giugno CDA per l’aumento di capitale in Borsa titolo -0,5%

La BCE ha dato il via libera all'operazione di MPS su Mediobanca, aprendo la strada a un'eventuale offerta pubblica di scambio tra l'8 e il 15 luglio. Con l'obiettivo di conquistare almeno il 66,67% del capitale, questa mossa strategica potrebbe rivoluzionare il panorama bancario italiano entro l'estate. Resta da vedere come reagiranno gli investitori e quali novità porterà questa operazione nel settore finanziario.

