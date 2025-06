Mps via libera Bce ad acquisire controllo di Mediobanca

La Banca centrale europea ha dato il via libera a Monte dei Paschi di Siena per acquisire il controllo di Mediobanca, segnando un passo importante nel panorama bancario italiano. Questa autorizzazione permette a Mps di rafforzare la propria posizione e di espandere la propria influenza nel settore finanziario. Un'operazione strategica che potrebbe ridisegnare gli equilibri del mercato, con implicazioni che interessano investitori e clienti. La sfida ora è trasformare questa opportunità in successo concreto.

La Banca centrale europea ha rilasciato a Mps l'autorizzazione per l'acquisizione diretta di una partecipazione di controllo in Mediobanca e indiretta in Mediobanca Premier e Compass Banca. La Bce ha rilasciato contestualmente anche il via libera ad acquisire una partecipazione in Mediobanca il cui valore eccede il 10% del patrimonio di vigilanza di gruppo e nelle rilevanti partecipazioni indirette. Lo comunica Monte dei Paschi in una nota.

