Mps via libera Bce ad acquisire controllo di Mediobanca

Il Monte dei Paschi di Siena ottiene il via libera dalla BCE per acquisire il controllo di Mediobanca, aprendo nuove prospettive di crescita e rafforzamento strategico. Questa autorizzazione rappresenta un passo fondamentale nella ristrutturazione e nell’ampliamento della presenza nel settore bancario italiano, con potenziali benefici per gli azionisti e il mercato. È un momento cruciale per MPS, che si prepara a consolidare la propria posizione e a cogliere le opportunità di sviluppo futuro.

La Banca centrale europea ha rilasciato a Mps l'autorizzazione per l'acquisizione diretta di una partecipazione di controllo in Mediobanca e indiretta in Mediobanca Premier e Compass Banca. La Bce ha rilasciato contestualmente anche il via libera ad acquisire una partecipazione in Mediobanca il cui valore eccede il 10% del patrimonio di vigilanza di gruppo e nelle rilevanti partecipazioni indirette. Lo comunica Monte dei Paschi in una nota. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Mps, via libera Bce ad acquisire controllo di Mediobanca

