Mps si prende Mediobanca c’è l’ok della Bce

La decisione della Banca centrale europea apre nuove prospettive per Monte dei Paschi di Siena, che ora può rafforzare la propria presenza nel panorama bancario italiano attraverso l’acquisizione di Mediobanca e delle sue controllate. Questa mossa strategica potrebbe segnare un passo importante nel processo di consolidamento e crescita del gruppo, offrendo maggiori opportunità di sviluppo e solidità finanziaria. Cosa potrebbe riservare il futuro a questa alleanza strategica?

C'è il via libera dalla Banca centrale europea, Mps ha l'autorizzazione per acquistare una partecipazione di controllo in Mediobanca e indiretta in Mediobanca Premier e Compass Banca. La Bce ha rilasciato contestualmente anche il via libera ad acquisire una partecipazione in Mediobanca il cui valore eccede il 10% del patrimonio di vigilanza di gruppo e nelle rilevanti partecipazioni indirette. Lo comunica Monte dei Paschi in una nota. Cosa chiede la Bce. Nel dettaglio, la Bce ha dato due autorizzazioni a Siena: quella ad acquistare direttamente una partecipazione di controllo in Mediobanca e una indiretta in Mediobanca Premier (la ex CheBanca) e in Compass e quella a rilevare una quota in Mediobanca il cui valore eccede il 10% del patrimonio di vigilanza di gruppo e nelle rilevanti partecipazioni indirette.

