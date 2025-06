Mps | ok Bce ad acquisizione Mediobanca

La Banca centrale europea ha approvato l'acquisizione di MPS, segnando un passo decisivo nel suo rilancio strategico. L'istituto avrà ora il via libera a ottenere una partecipazione di controllo in Mediobanca e nelle sue controllate, Mediobanca Premier e Compass Banca. Un’opportunità che potrebbe trasformare il panorama bancario italiano, con MPS pronta a presentare un piano di integrazione entro sei mesi dall’acquisizione. Rimane da vedere quali nuove opportunità e sfide attendono il settore.

9.55 La Banca centrale europea ha dato a Mps luce verde all'acquisizione diretta di una partecipazione di controllo in Mediobanca e indiretta in Mediobanca Premier e Compass Banca. Lo comunica Monte dei Paschi in una nota. Mps è tenuta, entro sei mesi dalla data di acquisizione del controllo di Mediobanca, a presentare alla Bce un piano di integrazione. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Banca MPS, ok dall'IVASS su Ops Mediobanca: autorizzata acquisizione indiretta della quota in Generali - Banca MPS ha ottenuto l'ok dall'IVASS su operazioni con Mediobanca e l'autorizzazione per l'acquisizione indiretta di quote in Generali.

