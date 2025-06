Mps dalla Bce ok all’autorizzazione per acquisire il controllo di Mediobanca

Il Monte dei Paschi di Siena fa un grande passo avanti: la BCE ha dato il via libera all'acquisizione di controllo di Mediobanca, aprendo nuove prospettive nel panorama finanziario italiano. Questa mossa strategica potrebbe portare a importanti sviluppi, rafforzando la posizione del gruppo e creando sinergie con le assicurazioni Generali. Un’operazione che segna un capitolo cruciale nel settore bancario e assicurativo nazionale, e che promette di rivoluzionare gli equilibri di mercato.

SIENA – Un altro passo nella ‘scalata’ del Monte dei Paschi di Siena a Mediobanca e, attraverso essa, alle assicurazioni Generali. La Banca centrale europea ha rilasciato, infatti, come comunica la stessa banca, a Mps l ‘autorizzazione per l’acquisizione diretta di una partecipazione di controllo in Mediobanca e indiretta in Mediobanca Premier e Compass Banca. La Bce ha rilasciato contestualmente anche il via libera ad acquisire una partecipazione in Mediobanca il cui valore eccede il 10% del patrimonio di vigilanza di gruppo e nelle rilevanti partecipazioni indirette. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

