Mps da Bce via libera ad acquisizione controllo Mediobanca

Un importante passo avanti per Mps: la BCE ha dato il via libera all’acquisizione di controllo su Mediobanca, segnando una svolta strategica nel panorama bancario italiano. Questa decisione apre nuove opportunità di crescita e consolidamento per entrambe le istituzioni, rafforzando il ruolo di Mps nel mercato finanziario. È un momento cruciale che potrebbe ridefinire gli equilibri del settore. Scopriamo insieme cosa comporta questa mossa e quali sono le prospettive future.

(Adnkronos) – Via libera dalla Bce all’acquisizione diretta di una partecipazione di controllo in Mediobanca da parte di Mps. Ad annunciarlo è la stessa Banca Monte dei Paschi di Siena in una nota. “Ls Banca centrale europea ha rilasciato l’autorizzazione per l’acquisizione diretta di una partecipazione di controllo in Mediobanca e indiretta in Mediobanca premier . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

