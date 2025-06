Mps | Bce dà il via libera per acquisire il controllo di Mediobanca

Il mercato italiano si prepara a un nuovo capitolo: Monte dei Paschi di Siena ottiene il via libera dalla BCE per acquisire il controllo di Mediobanca, aprendo la strada a una possibile ristrutturazione strategica e a nuove opportunità di crescita. Questo importante passo potrebbe ridefinire equilibri e partnership nel panorama finanziario nazionale. La strada è ora spianata: cosa ci riserva il futuro?

C'è il via libera. La Banca centrale europea ha rilasciato a Mps l'autorizzazione per l'acquisizione diretta di una partecipazione di controllo in Mediobanca e indiretta in Mediobanca Premier e Compass Banca. Contestualmente c'è anche il via libera ad acquisire una partecipazione in Mediobanca il cui valore eccede il 10% del patrimonio di vigilanza di gruppo e nelle rilevanti partecipazioni indirette. Lo comunica Monte dei Paschi in una nota

