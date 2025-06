Mps | arriva l' ok della Bce ad acquisire il controllo di Mediobanca

Mps si prepara a fare un passo importante nel panorama finanziario italiano: l’arrivo dell’ok dalla BCE per acquisire il controllo di Mediobanca. La banca senese ha annunciato con entusiasmo questa decisione, che apre nuove prospettive di crescita e consolidamento. Con l’autorizzazione anche per le partecipazioni in Premier e Compass Banca, Mps si posiziona strategicamente per rafforzare la propria presenza nel settore. È un momento di grande trasformazione, destinato a ridefinire il ruolo di Mps nel mercato nazionale.

Dalla Bce è arrivato il via libera all'acquisizione diretta di una partecipazione di controllo in Mediobanca da parte di Mps. Ad annunciarlo è la stessa banca senese in una nota, annunciando che da Francoforte è arrivata anche l'autorizzazione ad acquisire una partecipazione indiretta in Mediobanca premier e Compass banca. Contestualmente, l'Eurotower ha autorizzato Mps ad acquisire '“una partecipazione in Mediobanca, il cui valore eccede il 10 per cento del patrimonio di vigilanza di gruppo e nelle rilevanti partecipazioni indirette”. La partita Mps-Mediobanca si arricchisce così di un capitolo importante, inserito in un clima già abbastanza rovente. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Mps: arriva l'ok della Bce ad acquisire il controllo di Mediobanca

