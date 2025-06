Mps accelera su Mediobanca | arriva il via libera della Bce

Monte dei Paschi di Siena fa un passo da gigante: con l’approvazione della BCE, l’istituto si prepara ad acquisire una quota significativa di Mediobanca, rafforzando la sua presenza nel cuore del sistema finanziario italiano. Questo nuovo capitolo nel risiko bancario apre le porte a interessanti sviluppi futuri, segnando un momento cruciale per la strategia di MPS e il panorama bancario nazionale. La sfida ora è…

Roma, 25 giugno 2025 – Il risiko bancario italiano registra un nuovo capitolo: Monte dei Paschi di Siena ha ottenuto l’autorizzazione della Banca centrale europea per acquisire una quota di controllo in Mediobanca, salendo oltre il 10% del proprio patrimonio di vigilanza. Un passaggio decisivo per portare avanti l’offerta pubblica di scambio ( Ops ) annunciata nei mesi scorsi, con cui Siena punta a consolidare il proprio ruolo nel sistema finanziario nazionale. Il via libera della Bce è accompagnato da una serie di vincoli. Entro sei mesi dalla conclusione dell’operazione, Mps dovrà presentare un piano di integrazione dettagliato, che analizzi impatti su capitale e funding, digitalizzazione, sicurezza informatica e governance. 🔗 Leggi su Quotidiano.net