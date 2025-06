Mozzate 25enne ferito con un' arma da taglio in strada | nella stessa sera un' altra aggressione a Como

Nella stessa sera, Como si è trovata ancora una volta teatro di episodi di violenza che hanno scosso la comunità. Due aggressioni distinte, entrambe con feriti e interventi delle forze dell’ordine e dei soccorritori, evidenziano un preoccupante aumento della recrudescenza della criminalità nel territorio. Questi eventi sollevano profonde domande sulla sicurezza urbana e sulla necessità di interventi mirati per tutelare cittadini e visitatori.

Ancora una serata di violenza nel Comasco, con due distinti episodi che hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorritori del 118. Il primo allarme è scattato alle 22:59 a Como, in via Caio Plinio Secondo, dove una donna di 26 anni e un uomo di 36 sono rimasti feriti in. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Mozzate, 25enne ferito con un'arma da taglio in strada: nella stessa sera un'altra aggressione a Como

In questa notizia si parla di: como - mozzate - 25enne - ferito

Como, nei giardini di via Anzani un uomo ferito e uno svenuto - Como, 16 maggio 2025 – Un'operazione di controllo ha acceso i riflettori su via Anzani, area nota per la sua criticità.

Mozzate, 25enne ferito con un'arma da taglio in strada: nella stessa sera un'altra aggressione a Como.

Carbonate, lite tra coetanei: 25enne ferito da una coltelllata - Il Giorno - E' finita molto male la domenica di un venticinquenne di Carbonate che ieri sera, poco dopo le 23, è stato accoltellato al termine di una lite tra coetanei. Si legge su ilgiorno.it

Incidente Mozzate, scontro tra auto e moto: morto 29enne - Il Giorno - Non ce l'ha fatta il motociclista di 29 anni rimasto gravemente ferito nell'incidente avvenuto oggi, pochi minuti dopo le 14 in ... Lo riporta ilgiorno.it