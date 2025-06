Movida molesta adesso basta Nessun rispetto per i residenti

Ogni notte, il silenzio delle nostre case viene infranto dal frastuono della movida irresponsabile, privandoci del diritto al riposo e alla serenità. Una donna disperata di San Benedetto si rivolge alle autorità, chiedendo giustizia e rispetto per i residenti vessati da locali che ignorano le leggi. È ora di dire basta: questa non è più la nostra San Benedetto. È tempo di intervenire e tutelare chi quotidianamente lotta per conservare la qualità della propria vita.

La voce è quella di una donna disperata, che ha trascorso la notte insonne e che si appella alle forze dell’ordine e al sindaco rivendicando il diritto al riposo previsto dalle leggi vigenti. La donna abita in un alloggio all’inizio di viale Colombo. "Vi prego aiutateci. Questo non è più vivere a San Benedetto, dove lavoriamo e paghiamo le tasse e veniamo sfrattati da attività che non rispettano i residenti e fanno musica assordante dalle 23 alle 2 di notte. Non si può neppure chiamare musica, ma un bum bum assordante, sparato dai diffusori esterni del vicino locale che fa tremare le finestre, le serrande abbassate e il letto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Movida molesta, adesso basta. Nessun rispetto per i residenti"

