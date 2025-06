Motosega trancia il piede del giardiniere | grave infortunio sul lavoro

Un incidente terribile scuote il Lido di Spina: una motosega, sfuggita al controllo di un giardiniere 58enne, gli trancia il piede in un attimo. Un normale giorno di lavoro si trasforma in un dramma improvviso, ricordandoci quanto la sicurezza sul lavoro sia fondamentale. La speranza ora è per una pronta e completa ripresa, ma l’episodio solleva importanti interrogativi sulla prevenzione e le misure di protezione.

Lido di Spina (Ferrara), 25 giugno 2025 – La motosega sfugge al suo controllo e gli trancia di netto un piede. Questione di un lampo e quelli che dovevano essere dei normali lavori di giardinaggio nel cortile di un condominio del Lido di Spina si sono trasformati in un dramma. Vittima del terribile infortunio sul lavoro, un giardiniere straniero di 58 anni. L’uomo, dopo i primi soccorsi sul posto, è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Cona, dove si trova ricoverato in gravi condizioni (anche se non dovrebbe essere in pericolo di vita). L’allarme è scattato poco dopo le 16 da via Guido Reni, nel centro del paese sul mare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Motosega trancia il piede del giardiniere: grave infortunio sul lavoro

