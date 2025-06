MotoGp Tardozzi | Contento per Marquez Bagnaia? Dobbiamo trovare una soluzione

In un 2025 che si preannuncia infuocato, la MotoGP ci regala emozioni a non finire: Marc Marquez domina incontrastato, mentre Bagnaia fatica a trovare il ritmo giusto sulla Ducati. La sfida tra velocità e resistenza si fa sempre più accesa, e il cerchio si stringe: quale soluzione porterà a un finale sorprendente? Con questa incerta corsa all'ultimo giro, il paddock è in fermento: dobbiamo trovare una soluzione.

Bologna, 25 giugno 2025 – Una Ducati vola, e ha il numero 93, l’altra arranca, e porta il numero 63. Marc Marquez è il leader incontrastato di questo 2025 e comanda legittimamente il mondiale con 40 punti di vantaggio sul fratello Alex e ben 110 su Pecco, il compagno di box che proprio con la Gp25 non si è mai trovato e non si trova tuttora. La Desmosedici calza a pennello per Marc, non per Francesco che lotta, ci prova, ma va più piano degli altri e non conosce i motivi che lo hanno portato a non ripetere i tempi del 2024. Manca fiducia all’anteriore, in staccata, poi il consumo esagerato degli pneumatici che lo porta a calare di prestazione col passare dei giri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - MotoGp, Tardozzi: “Contento per Marquez. Bagnaia? Dobbiamo trovare una soluzione”

In questa notizia si parla di: marquez - motogp - tardozzi - contento

MotoGP, Di Giannantonio su Marquez: “Ha un talento straordinario, per vincere devi essere più abile” - Nel Motomondiale 2025, Fabio Di Giannantonio guarda con ammirazione alla supremazia di Marc Marquez. Consapevole del talento straordinario del campione spagnolo, Di Giannantonio cerca di trasformare questa ispirazione in motivazione per la sua carriera.

Marc Marquez fischiato dai tifosi al Mugello dopo la vittoria nella Sprint Race del MotoGP d'Italia e Davide Tardozzi, Team Manager della Ducati, ha risposto in maniera molto netta zittendoli e facendo un gesto inequivocabile verso le tribune dell'impianto che Vai su Facebook

MotoGp, Tardozzi: “Contento per Marquez. Bagnaia? Dobbiamo trovare una soluzione”; MotoGP | Tardozzi affronta i tifosi che fischiano Marquez: Zitti, è rosso!; Bagnaia crolla a -110 da Marc Marquez, Tardozzi: Nessun dubbio su Pecco - News - MotoGP.

MotoGP, Jorge Lorenzo: "Differenza Marquez-Bagnaia? Ci sono passato, ho sofferto" - Jorge Lorenzo ha parlato al podcast "Duralavita" e ha analizzato il momento opposto che riguarda Marc Marquez e Pecco Bagnaia, compagni di squadra in D ... Si legge su eurosport.it

MotoGP | Tardozzi: “Chi fischia Marquez è fermo al 2015, sogno che Rossi dia un segnale” - La Ducati è stata ancora una volta grande protagonista e al Mugello Marc Marquez ha dominato con pole e vittorie sia al sabato nella Sprint che domenica nella gara "lun ... Lo riporta msn.com