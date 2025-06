MotoGP statistiche Assen Sono gli italiani i Professori dell’Università della Moto!

Il Motomondiale si appresta a entrare nella sua cattedrale: Assen. Dal 27 al 29 giugno, il circuito di Drenthe ospiterà ancora una volta le emozioni più intense del campionato, confermandosi il teatro delle sfide più storiche e memorabili. Con 75 gare disputate, questo tracciato è il cuore pulsante della passione italiana per la moto. Gli italiani, veri maestri in pista, sono pronti a scrivere un’altra pagina di storia, dimostrando che il nostro talento non ha confini.

Il Motomondiale si appresta a entrare nella propria Cattedrale. Il fine settimana del 27-29 giugno sarà dedicato ad Assen, l'autodromo che ha ospitato il maggior numero di gare iridate nella storia della categoria. Difatti, il Circuit van Drenthe è il tracciato su quale si sono disputate più competizioni valide per il Mondiale, ben 75. La rinomata pista ha mancato l'appello solo nel 2020, stravolto dalla pandemia. La terminologia è importante. Dunque, è doveroso ricordare come il Gran Premio d'Olanda non esiste. Quello di Assen è il Dutch Tourist Trophy, nome rimasto invariato nell'arco dei decenni.

