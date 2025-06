MotoGP Aleix Espargarò correrà ad Assen e poi inizierà l’avventura nel ciclismo

Aleix Espargarò si prepara a vivere un weekend emozionante sul circuito di Assen, dove prenderà il comando al posto di Luca Marini nel GP d’Olanda. Dopo aver conquistato le piste di Jerez e Silverstone, l’iberico si appresta a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera, questa volta nel mondo del ciclismo. Un’avventura che promette di essere altrettanto affascinante e ricca di sfide.

Aleix Espargarò correrà il GP d’Olanda, tappa del Mondiale MotoGP che andrà in scena sul circuito di Assen nel weekend del 27-29 aprile. Lo spagnolo sarà in sella alla Honda per la terza volta nel corso di questa stagione, prendendo il posto dell’infortunato Luca Marini: dopo le apparizioni a Jerez e a Silverstone per i GP di Spagna e di Gran Bretagna, l’iberico avrà la possibilità di esibirsi nella ribattezzata Università del Motociclismo prima di intraprendere una nuova avventura. Aleix Espargarò si appresta infatti a esordire nel ciclismo professionistico, visto che correrà il Giro d’Austria dal 9 al 13 luglio con i colori della Lidl-Trek Future Racing (squadra satellite della formazione World Tour). 🔗 Leggi su Oasport.it