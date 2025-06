Mostra Chairman di Giovanni Trimani a Roma | arte contemporanea tra simbolo e identità

Scopri “Chairman” di Giovanni Trimani, un viaggio tra simbolo e identità nell’arte contemporanea. Dal 4 giugno 2025 al 4 giugno 2026, la mostra presso CBA Studio Legale e Tributario a Roma ti invita a esplorare le profonde riflessioni dell’artista. Un’occasione unica per immergersi in un’esperienza artistica che sfida le convenzioni e stimola il pensiero. Non lasciartela sfuggire!

Dal 4 giugno 2025 al 4 giugno 2026, presso la sede romana di CBA Studio Legale e Tributario in via Gaetano Donizetti 10 a Roma, è visitabile la mostra personale “Chairman” di Giovanni Trimani, a cura di Velia Littera della Galleria Pavart, con testo critico di Claudia Andreotta. Dopo il successo dell’inaugurazione, l’esposizione sarà accessibile . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - Mostra “Chairman” di Giovanni Trimani a Roma: arte contemporanea tra simbolo e identità

