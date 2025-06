Moschea a Treviglio? Giussani Lega | Voci sempre più insistenti

Nel cuore di Treviglio, circolano voci sempre più insistenti su una possibile moschea promossa dalla Lega e dal capogruppo Giussani. Mentre si susseguono discussioni e indiscrezioni, la questione infiamma il dibattito locale, alimentando curiosità e preoccupazioni tra cittadini e amministratori. È un argomento che potrebbe segnare un nuovo capitolo nella storia della città, ma per ora si tratta solo di un’ipotesi da seguire attentamente.

Una moschea a Treviglio? Al momento si tratta solo di un’indiscrezione. A sollevarla, il capogruppo del Carroccio Francesco Giussani nel corso della seduta consiliare di martedì sera. In risposta a delle osservazioni presentate dalla consigliera di minoranza in quota Pd, Matilde Tura, in merito all’insediamento di un data center in un capannone abbandonato sito in zona Pip, Giussani ha fatto presente che nell’ultimo periodo le voci circa l’apertura di una moschea si sarebbero fatte sempre più insistenti. In quale punto della città, però, ancora non si sa. “Gira una voce strana – ha detto rivolgendosi alla consigliera Tura – ossia che a Treviglio si vuole portare avanti il progetto di una moschea. 🔗 Leggi su Bergamonews.it