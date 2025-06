Morto di tumore a 46 anni | 3 indagati per truffa aggravata da 20mila euro

La tragica storia di Massimo Mariani, morto a soli 46 anni dopo una lotta contro un raro tumore, si arricchisce di nuovi elementi. La madre, con voce spezzata dal dolore, chiede giustizia, mentre tre indagati sono coinvolti per truffa aggravata su 20mila euro. Un caso che scuote la comunità e solleva interrogativi sulla tutela dei malati e sulla legalità . La verità , ora, deve emergere.

Ravenna, 25 giugno 2025 – La madre lo aveva chiesto a piena voce: “Vogliamo giustizia per Massimo”. Massimo Mariani era morto nel giugno 2023 a soli 46 anni. Stava combattendo da un paio d’anni contro una rara forma di tumore. E, come purtroppo a volte accade in questi casi, lui le aveva provate tutte, invano, per cercare di migliorare le sue condizioni di salute, imboccando anche strade che con la medicina non c’entravano nulla. E che ora hanno restituito un avviso di chiusura indagine per truffa aggravata in concorso da circa 20mila euro e per morte come conseguenza di altro reato. Tre le persone a cui è stato notificato il documento a firma del pm Francesco Coco, tutte difese dall’avvocato Michele Lombini: si tratta di una 41enne di Bologna che aveva vissuto a Marina Romea (per l’accusa, è la figura cardine nel fascicolo sulla morte del 46enne); di una 40enne di Terni e di un 47enne di Ferrara. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Morto di tumore a 46 anni: 3 indagati per truffa aggravata da 20mila euro

