Morto carbonizzato tra le auto in fiamme a Sesto l’ipotesi | la vittima è un vigile del fuoco

Una scena che lascia senza parole: il corpo carbonizzato di un uomo, forse un vigile del fuoco, trovato tra le auto in fiamme a Sesto San Giovanni. Un mistero che scuote la comunità e solleva domande inquietanti sulla tragedia avvenuta nella serata di ieri. Mentre le indagini proseguono, cresce l’attenzione su questo enigma che potrebbe coinvolgere l’eroismo e il dolore di chi protegge le nostre strade. Seguiteci per aggiornamenti esclusivi su questa drammatica vicenda.

Sesto San Giovanni (Milano), 25 giugno 2025 – Potrebbe appartenere a un vigile del fuoco il cadavere carbonizzato di un uomo scoperto ieri sera all'interno di una di t re auto in fiamme in un parcheggio di via Bandiera a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano. Lo riferisce lo stesso comando provinciale dei Vigili del fuoco di Milano. I l rogo è stato scoperto intorno alle 22 di ieri, martedì 25 giugno, da una pattuglia in transito dei carabinieri che ha dato l'allarme. Quando le squadre dei pompieri hanno spento le fiamme, la scoperta. Per dare certezza all'identitĂ Â della vittima sarĂ necessario attendere l'autopsia che sarĂ Â disposta dalla procura di Monza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Morto carbonizzato tra le auto in fiamme a Sesto, l’ipotesi: la vittima è un vigile del fuoco

