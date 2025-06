Morto Alvaro Vitali | chi è e cosa fa il figlio Ennio

La scomparsa di Alvaro Vitali, icona del cinema italiano, ha lasciato molti senza parole. Conosciuto per i suoi ruoli comici e il suo carattere schivo, Vitali aveva recentemente fatto parlare di sé per le vicende private, tra cui la separazione dalla moglie Stefania Corona. Ma chi sono le persone più vicine a lui, come il figlio Ennio? Scopriamo insieme cosa faceva e quale eredità ha lasciato nell’immaginario collettivo.

Negli ultimi tempi la vita privata di Alvaro Vitali era diventata tema di discussione mediatica per via della separazione dalla moglie Stefania Corona, raccontata in tv e sui giornali. Dalle cronache relative al suo vissuto, però, l'attore scomparso ieri, martedì 24 giugno, a 75 anni, aveva. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Morto Alvaro Vitali: chi è e cosa fa il figlio Ennio

In questa notizia si parla di: alvaro - vitali - morto - cosa

Alvaro Vitali: morto il Pierino della commedia sexy - Il mondo del cinema italiano piange la scomparsa di Alvaro Vitali, il celebre Pierino che ha conquistato generazioni con le sue comicità irresistibili nella commedia sexy all’italiana.

Addio ad Alvaro Vitali. L'attore romano è morto oggi all'età di 75 anni. Famoso per le commedie sexy all'italiana in particolare negli anni ‘70 e ’80, aveva recitato anche con Federico Fellini. Leggi l'articolo su RaiNews.it Vai su Facebook

Translate postLino Banfi sulla morte di Alvaro Vitali: "Non l'ho abbandonato, sono stravolto" https://ilfattoquotidiano.it/2025/06/24/alvaro-vitali-morto-lino-banfi-sono-stravolto-addolorato-dalle-polemiche-non-lho-abbandonato/8038488/?utm_term=Autofeed&ut Vai su X

E' morto Alvaro Vitali, addio al Pierino del cinema; E' morto Alvaro Vitali, addio all'eterno Pierino; È morto Alvaro Vitali: cosa è successo e chi era davvero Pierino.

Alvaro Vitali morto, l’ultima richiesta all’ex moglie e il video cancellato dalla Rai. Cosa è successo - Poche ore prima della morte di Alvaro Vitali, la sua ex moglie Stefania Corona era ospite a La Volta Buona, il programma pomeridiano condotto da Caterina Balivo su Rai Uno. Lo riporta msn.com

Alvaro Vitali, l'ex moglie Stefania Corona: «Ha firmato le dimissioni e se n'è andato dall’ospedale, poi mi ha scritto per riprovarci» - Lutto nel mondo dello spettacolo: martedì 24 giugno 2025, a Roma, si è spento Alvaro Vitali all’età di 75 anni. ilmessaggero.it scrive