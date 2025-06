Morto a 23 anni in una pausa di lavoro a Gorizia | addio a Giuseppe Ancora

Il tragico incidente di Giuseppe Ancora, giovane di 23 anni, ha sconvolto Gorizia e non solo. Mentre si dedicava con passione al suo lavoro e sognava un futuro ricco di musica e avventure, un inaspettato destino ha posto fine alla sua vita durante una semplice pausa. La sua storia ci ricorda quanto sia fragile il confine tra normalità e tragedia, lasciandoci un profondo vuoto e un monito sulla sicurezza.

Si chiamava Giuseppe Ancora il 23enne che, nel pomeriggio di ieri, ha perso la vita in moto a Gorizia. È successo in una pausa di lavoro mentre era impegnato nell’allestimento del concerto dei Massive Attack come dipendente della OptionOne. Aveva infatti chiesto a un collega di lavoro di provare. 🔗 Leggi su Triesteprima.it © Triesteprima.it - Morto a 23 anni in una pausa di lavoro a Gorizia: addio a Giuseppe Ancora

