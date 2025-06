Morte Lea Massari la celebre scena del referendum fra monarchia e repubblica nel film drammatico Una vita difficile del 1961- VIDEO

Con grande tristezza annunciamo la scomparsa di Lea Massari, icona indimenticabile del cinema italiano. Ricordata per la sua straordinaria interpretazione in "Una vita difficile" di Dino Risi, Lea ha lasciato un segno indelebile nel cuore degli spettatori. In occasione della sua scomparsa, riviviamo una delle scene più significative del film, quella del referendum del 1946, con Alberto Sordi accanto a lei. Un tributo che celebra il suo eccezionale talento e il suo contributo al cinema italiano.

L'attrice è protagonista in "Una vita difficile", film drammatico del 1961 capolavoro di Dino Risi. Ad accompagnarla nella storica scena del referendum fra repubblica e monarchia del 1946, Alberto Sordi In concomitanza con la notizia della morte di Lea?Massari, pubblichiamo un estratto del fi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Morte Lea Massari, la celebre scena del referendum fra monarchia e repubblica nel film drammatico “Una vita difficile” del 1961- VIDEO

In questa notizia si parla di: morte - scena - referendum - monarchia

