Morte di Giulia Tramontano | ergastolo confermato per Impagnatiello Esclusa la premeditazione

La tragica vicenda di Giulia Tramontano, uccisa dal suo stesso compagno, si chiude con la conferma dell'ergastolo per Alessandro Impagnatiello, che ha evitato l'accusa di premeditazione. La Corte d'Assise d'appello di Milano ha ribadito la severa condanna, segnando un'importante tappa nel difficile percorso di giustizia. Un triste capitolo che ci ricorda l'importanza di proteggere le vittime di violenza domestica e di lottare contro ogni forma di brutalità .

E' stato condannato anche in secondo grado all'ergastolo, Alessandro Impagnatiello, accusato dell'omicidio di Giulia Tramontano, la fidanzata al settimo mese di gravidanza, uccisa il 27 maggio di due anni fa nella loro abitazione a Senago nel Milanese. Lo ha deciso la Corte d'Assise d'appello di Milano, confermando la sentenza di primo grado

In questa notizia si parla di: tramontano - ergastolo - impagnatiello - morte

Impagnatiello e l'omicidio di Giulia Tramontano, il processo di Appello: «Nessuna premetidazione e crudeltà ». Così la difesa tenta di cancellare l'ergastolo - L’omicidio di Giulia Tramontano e il processo di appello per Alessandro Impagnatiello sono al centro dell’attenzione, con la difesa che tenta di mettere in discussione la sentenza di ergastolo, sostenendo l’assenza di premeditazione e crudeltà .

