Morte di Bruno Beatrice L’Asl non consente l’accesso agli archivi Faremo istanza al difensore civico

In un clima di profonda indignazione, Alessandro Beatrice denuncia le restrizioni dell’ASL all’accesso ai documenti sanitari relativi alla scomparsa di suo padre Bruno. Durante una conferenza stampa in consiglio regionale, insieme all’avvocato Guido Alimena, annunciano l’intenzione di presentare un’istanza al difensore civico per garantire trasparenza e giustizia. La vicenda mette in luce le difficoltà nel diritto alla verità e la necessità di un intervento immediato.

"L'Asl non consente l'accesso alla documentazione sanitaria. Faremo istanza al difensore civico". A denunciarlo e annunciarlo, nel corso di una conferenza stampa in consiglio regionale, è Alessandro Beatrice, figlio di Bruno, insieme all'avvocato Guido Alimena, storico legale della causa relativa.

Morte di Bruno Beatrice: i figli chiedono giustizia. Striscione davanti alla Corte di Cassazione - La morte di Bruno Beatrice, ex calciatore della Fiorentina, scuote il mondo del calcio. I figli, desiderosi di giustizia, hanno affisso uno striscione davanti alla Corte di Cassazione, ricordandone l'eredità e sollecitando attenzione su una vicenda che va oltre il campo.

