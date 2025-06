Morte di Aurora Maniscalco a Vienna | i genitori non mollano dopo la tesi della polizia austriaca

La tragica scomparsa di Aurora Maniscalco, giovane hostess palermitana di 24 anni, ha sconvolto non solo Vienna ma tutto il cuore della Sicilia. Dopo la tragica caduta dal balcone del suo alloggio, i genitori non sono disposti ad arrendersi alle prime conclusioni della polizia austriaca, che suggeriscono un possibile suicidio. La loro determinazione nel cercare la verità riflette il dolore e i dubbi di una famiglia che lotta per fare chiarezza su una perdita così incolmabile.

Il dolore e i dubbi dei familiari. Aurora Maniscalco, 24enne hostess della compagnia Lauda Air e originaria di Palermo, è morta lunedì notte a Vienna dopo una caduta dal balcone del terzo piano dell'alloggio che condivideva con il fidanzato. Una tragedia che ha lasciato sgomenta la famiglia, decisa a ottenere chiarezza sulle circostanze del decesso. I genitori, volati immediatamente nella capitale austriaca, contestano l'ipotesi di suicidio o incidente sostenuta dalla polizia locale. Ritengono infatti che troppe siano le incongruenze nella ricostruzione ufficiale e chiedono un'autopsia, nonchĂ© un'analisi completa dei dispositivi elettronici della giovane, che non sarebbero ancora stati sottoposti a sequestro.

