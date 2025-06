Morte di Alvaro Vitali il video dell'ex moglie Stefania Corona sparisce dai social de La Volta Buona

La scomparsa di Alvaro Vitali ha scosso i fan e ha riacceso le polemiche sui social. Poco prima della sua morte, Stefania Corona aveva rilasciato un'intervista in tv, lasciando un messaggio che ora acquisisce un peso ancora maggiore. Tuttavia, il video dell’intervista è stato misteriosamente rimosso dagli account de La Volta Buona, alimentando dubbi e discussioni tra gli utenti. Continua a leggere per scoprire cosa si cela dietro questa scelta e il mistero che avvolge la vicenda.

A seguito delle polemiche successive all'annuncio della morte dell'attore, gli account social de La Volta Buona cancellano il video di Stefania Corona, che poche ore prima del decesso dell'ex marito aveva parlato di lui in Tv, ospite di Caterina Balivo: "Sapeva che sarei venuto qui". 🔗 Leggi su Fanpage.it

«Era stato ricoverato due settimane fa per una broncopolmonite recidiva», aveva raccontato solo pochi giorni fa Stefania Corona, ex moglie e compagna di vita di Alvaro Vitali per ben 27 anni. Oggi, la notizia della morte improvvisa di Vitali, avvenuta a Roma n Vai su Facebook

