Morte brigadiere capo Carlo Legrottaglie | chiesto un minuto di silenzio in consiglio comunale

La comunità di San Pietro Vernotico si unisce nel cordoglio per la tragica perdita del Brigadiere Capo Carlo Legrottaglie, vittima di un drammatico atto di violenza. Durante il consiglio comunale, è stato chiesto un minuto di silenzio per onorare la sua memoria e il suo coraggio. La nostra vicinanza a famiglia e colleghi testimonia quanto il sacrificio di Carlo abbia lasciato un segno profondo nella collettività, ricordandoci il valore della dedizione e del servizio.

SAN PIETRO VERNOTICO - Anche da San Pietro Vernotico solidarietà e vicinanza per la morte di Carlo Legrottaglie, il brigadiere capo dei carabinieri in servizio presso il Norm di Francavilla Fontana ucciso il 12 giugno scorso a colpi di pistola durante un inseguimento con due malviventi. Il. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

San Bartolomeo in Galdo, il cordoglio per la morte del Brigadiere Capo Carlo Legrottaglie - San Bartolomeo in Galdo si è unito nel dolore e nella solidarietà, ricordando con rispetto e commozione il Brigadiere Capo Carlo Legrottaglie, vittima di un tragico evento.

Le parole pronunciate dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sulla morte del Brigadiere Capo dei Carabinieri Carlo Legrottaglie durante l'incontro al Quirinale con una delegazione della Guardia di Finanza Fonte Ansa #23giugno #cosmopolis_m Vai su Facebook

Oggi ho preso parte al sit-in promosso dal SAP a sostegno dei due poliziotti indagati in seguito alla morte di uno dei rapinatori coinvolti nell'omicidio del Brigadiere Capo Carlo Legrottaglie. Saremo sempre al fianco di chi rischia la propria vita per il bene comu Vai su X

Morte del brigadiere Carlo Legrottaglie: «Così Mastropietro e Giannattasio sfidarono i due carabinieri»; Cordoglio del Ministro Crosetto per la scomparsa del Brigadiere Capo dei Carabinieri Carlo Legrottaglie; Brindisi, carabiniere ucciso dopo inseguimento: morto un rapinatore.

Roma, Mattarella ricorda il brigadiere Carlo Legrottaglie: “Una morte che ha commosso il Paese” - “Una morte – ha dichiarato il capo dello Stato – che ha commosso il Paese”, sottolineando l’impegno e il sacrificio delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza e la legalità. Riporta giornaledipuglia.com

Morte del brigadiere Carlo Legrottaglie: «Così Mastropietro e Giannattasio sfidarono i due carabinieri» - A Giannattasio contestato il concorso in omicidio: mostrò il dito medio ai militari ... Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it