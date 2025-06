Morte Alvaro Vitali Izzo in esclusiva | Una brutta notizia Ho un dispiacere

È con il cuore pesante che vi comunichiamo la scomparsa di Alvaro Vitali, simbolo indimenticabile della comicità italiana. A soli 75 anni, dopo una breve malattia, il celebre attore si è spento, lasciando un vuoto incolmabile nel mondo del cinema e del teatro. In esclusiva, il suo collega napoletano ricorda i momenti più belli di una carriera straordinaria. Il cinema italiano piange uno dei suoi figli più amati, ma il suo sorriso vivrà per sempre nei nostri ricordi.

L’attore comico si è spento all’età di 75 anni dopo una breve malattia. Il collega napoletano in esclusiva ai nostri microfoni lo ricorda Il cinema italiano in queste ore sta piangendo Alvaro Vitali. Pierino si è spento all’età di 75 anni dopo una malattia. Le sue condizioni si erano aggravate nelle ultime due settimane tanto che si era deciso per un ricovero. Nelle ore precedenti al decesso, però, la decisione di lasciare l’ospedale e chiedere all’ex moglie un secondo tentativo. Poi la morte e una notizia che ha sconvolto l’intero mondo del cinema del nostro Paese. Morte Alvaro Vitali, Izzo in esclusiva: “Una brutta notizia. 🔗 Leggi su Cityrumors.it