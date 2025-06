Morta l' attrice Lea Massari riposerà per sempre a Sutri | Accolta con gratitudine e rispetto

Il mondo del cinema piange la scomparsa di Lea Massari, icona della recitazione italiana e volto indimenticabile di grandi registi come Monicelli, Antonioni e Leone. A 91 anni, lascia un’eredità artistica che ha attraversato decenni e generazioni, testimoniando il suo talento e la sua passione. La sua voce e il suo sguardo resteranno vivi nei cuori di chi ha avuto il privilegio di conoscerla. La sua storia si conclude, ma il suo lascito continuerà a ispirare.

Lutto nel mondo del cinema. È morta a 91 anni Lea Massari, intensa interprete drammatica per grandi registi come Mario Monicelli, Sergio Leone, Michelangelo Antonioni e Dino Risi, protagonista degli sceneggiati in bianco e nero della Rai. La notizia della scomparsa dell'attrice, avvenuta lunedì. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it