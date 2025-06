Morta l' attrice drammatica Lea Massari

Lutto nel mondo del cinema italiano: è scomparsa a 91 anni Lea Massari, attrice di grande talento e raffinatezza, interprete di capolavori con registi come Monicelli, Leone e Antonioni. Icona degli sceneggiati in bianco e nero, la sua eleganza rimarrà indelebile nella memoria collettiva. Dopo oltre trent’anni di silenzio, la sua morte rappresenta una perdita enorme per il cinema e la cultura italiana. La sua eredità continuerà a vivere attraverso le sue interpretazioni indimenticabili.

8.12 L'attrice Lea Massari, interprete drammatica per grandi registi come Monicelli, Leone, Antonioni e Risi, è morta a 91 anni nella sua casa di Roma. Elegante ed aristocratica protagonista degli sceneggiati in bianco e nero della Rai, da più di 30 anni si era ritirata dalle scene. Vinse un David di Donatello e due Nastri d'Argento. La notizia della sua scomparsa, avvenuta il 23 giugno, è stata data oggi a funerali avvenuti. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: morta - attrice - drammatica - massari

Addio a Millena Brandão, la giovane attrice di “Sintonia” è morta a 11 anni - Millena Brandão, la talentuosa giovane attrice brasiliana famosa per il suo ruolo nella serie Netflix

Addio a Lea Massari, la diva discreta del cinema italiano aveva 91 anni; Addio all’antidiva del cinema italiano Lea Massari; Lea massari, attrice drammatica e protagonista rai, è morta a 91 anni a roma.

E' morta Lea Massari, diva discreta e icona del cinema: avrebbe compiuto 92 anni - E' stata intensa interprete drammatica per grandi registi come Mario Monicelli, Sergio Leone, Michelangelo Antonioni e Dino Risi ... Si legge su rainews.it

È morta Lea Massari. Interprete per grandi registi, dal cinema agli sceneggiati - Ha recitato per Mario Monicelli, Sergio Leone, Michelangelo Antonioni e Dino Risi, da diverso tempo si era ritirata dalle scene ... Segnala huffingtonpost.it