Morta dopo l’intervento svolta nell’inchiesta | indagati tre medici

Un’altra tappa cruciale si aggiunge alla lunga strada della verità sulla tragica scomparsa di Elisabetta Marcigliano, morta all’hospice dell’Ado nel 2021 a soli 55 anni. Dopo l’ordinanza del tribunale e numerosi ostacoli, la procura ha recentemente intrapreso un nuovo passo nell’indagine, coinvolgendo tre medici indagati. La vicenda continua a scuotere l’opinione pubblica, mantenendo alta l’attenzione su questa intricata vicenda.

Ferrara, 25 giugno 2025 – Nuovo passo avanti sulla strada delle verità per la morte di Elisabetta Marcigliano, scomparsa non ancora 56enne il 20 luglio 2021 all’hospice dell’Ado al termine di una lunga agonia. Dopo l’ordinanza del tribunale che ha respinto la richiesta di archiviazione del fascicolo (la seconda dall’inizio della tormentata vicenda), l’inchiesta ha recentemente registrato un’ulteriore svolta. A quanto si apprende, la procura ha iscritto tre nomi nel registro degli indagati. Si tratta di tre medici che, a vario titolo, hanno seguito la paziente durante le prime fasi del suo calvario. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Morta dopo l’intervento, svolta nell’inchiesta: indagati tre medici

