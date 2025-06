Morta dopo l'asportazione di un tumore indagati 3 medici per omicidio colposo | L'hanno lasciata morire

Tragedia e interrogativi scuotono il mondo della sanità: tre medici sono indagati per omicidio colposo nella tragica scomparsa di Elisabetta Marcigliano, 55 anni, deceduta dopo l'intervento al Sant'Anna di Ferrara. La vicenda solleva pesanti dubbi sulla gestione del caso e sulla responsabilità medica. Continua a leggere per scoprire i retroscena di questa drammatica vicenda che ha sconvolto una comunità intera.

Sono 3 i medici indagati per la morte della 55enne Elisabetta Marcigliano, deceduta all'ospedale Sant'Anna di Ferrara: sono accusati di omicidio colposo, bocciata due volte la richiesta d'archiviazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: indagati - medici - omicidio - colposo

Morte di Giancarlo Cito: cinque medici indagati, aperta un’inchiesta per presunta responsabilità sanitaria - La morte di Giancarlo Cito, ex sindaco di Taranto e parlamentare, avvenuta domenica scorsa a 79 anni, ha scatenato un'inchiesta che coinvolge cinque medici.

C’è una nuova svolta nelle indagini sulla morte di Elisabetta Marcigliano. Il gip ha ordinato alla procura di iscrivere nel registro degli indagati tre medici per omicidio colposo Vai su Facebook

ULTIM’ORA Otto medici degli ospedali di Trapani e Castelvetrano sono indagati per omicidio colposo e lesioni personali in un’inchiesta su oltre 3.300 referti istologici mai consegnati tra il 2024 e il 2025. Vai su X

Elisabetta Marcigliano morì per un intervento sbagliato: tre medici indagati per omicidio colposo; Morta dopo l’intervento, svolta nell’inchiesta: indagati tre medici; Morta dopo l'asportazione di un tumore, indagati 3 medici per omicidio colposo: L'hanno lasciata morire.

L’inchiesta per omicidio colposo e le indagini sulla responsabilità per la morte del bimbo - La Procura di Brescia ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo per fare piena luce sulla morte del bambino. Si legge su ilgiorno.it

Bimbo di 4 anni cade in piscina a Castrezzato e muore due giorni dopo, indaga la procura: ci sono i primi indagati - La Procura di Brescia ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo per indagare sulla morte del bimbo di 4 anni che ha perso la vita domenica scorsa in ... fanpage.it scrive