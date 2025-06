Moretti e la ’lode’ scudetto. Attendevo una reazione, ma la Virtus di Taylor ha fatto un capolavoro».

Moretti, figura di spicco nel mondo del basket, si racconta a cuore aperto tra successi e sfide personali. La vittoria della Virtus di Taylor ha suscitato in lui emozioni contrastanti, ma la sua passione rimane inestinguibile. Dalla sua residenza di Castel San Pietro, continua a tifare con ardore, affrontando anche le difficoltà di un passato medico complesso. La sua storia è un esempio di resilienza e dedizione, un vero esempio di tenacia e passione sportive.

di Alessandro Gallo Moretti, come sta? "Bene, grazie". Allena a Torino, ma abita. "Ormai da alcuni anni ho scelto Castel San Pietro. A Bologna sono di casa". Ha saputo di Polonara? "Come tutti, faccio il tifo per lui". Lei, una vita fa. "Mi fu diagnostica una ipoplasia midollare autoimmune. Un problema del sangue. Diverso, ma serio". Tradotto per chi non ha cognizione mediche? "I globuli bianchi si erano praticamente azzerati". Un lungo ricovero? "Rimasi quarantacinque gironi a Milano. Non feci la chemio, ma alcuni miei 'colleghi' di ospedale, ricoverati come il sottoscritto, salutarono anzitempo questo mondo.