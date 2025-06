Morciano di Romagna è teatro di eventi tra spettacoli musicali incontri e letture per bambini

Morciano di Romagna si prepara a vivere una settimana all’insegna dell’arte e della convivialità, grazie a un ricco calendario di 232 eventi tra spettacoli musicali, incontri e letture per bambini. La cittadina si trasforma in un palcoscenico vibrante, invitando grandi e piccini a immergersi in un’atmosfera di festa e condivisione. Un’esperienza imperdibile che renderà questa estate indimenticabile per tutta la comunità.

All’Auditorium Pina Renzi di Morciano di Romagna l’ultimo appuntamento di Sciroppo di Teatro; Sciroppo di Teatro; AUDITORIUM RENZI MORCIANO - STAGIONE 2024/2025.

