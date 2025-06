Morata torna subito in Serie A? L’ex Juventus ha già detto sì al trasferimento in quel club I prossimi passi e la destinazione dello spagnolo ultimissime

Alvaro Morata si prepara a un ritorno in Serie A, con il Como in pole position per accoglierlo nuovamente. Dopo aver già dato il suo consenso, l’attaccante spagnolo si appresta a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera nel calcio italiano. La destinazione definitiva e i prossimi dettagli sono ormai vicini: restate sintonizzati per scoprire come questa operazione delineerà il futuro del campionato.

Morata è pronto a tornare subito in Serie A. L’ex Juve ha giĂ detto sì al passaggio in quel club. I prossimi passi e la destinazione dell’attaccante. Il Como, dopo una solida stagione di consolidamento in Serie A, è pronto ad alzare l’asticella e lancia un segnale forte al campionato. Secondo quanto annunciato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, il club lariano avrebbe ottenuto il “ sì” di massima da Alvaro Morata per un clamoroso trasferimento in riva al lago. L’esperto centravanti spagnolo, dopo l’esperienza in Turchia, sarebbe pronto a tornare in Italia per sposare un progetto che punta a crescere ancora. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Morata torna subito in Serie A? L’ex Juventus ha giĂ detto sì al trasferimento in quel club. I prossimi passi e la destinazione dello spagnolo, ultimissime

DIRETTA Serie A, Atalanta-Roma 1-0 | Lookman la sblocca subito: palla all’angolino LIVE - In una serata di grande calcio, l’Atalanta ospita la Roma al Gewiss Stadium per il monday night che conclude la 36esima giornata di Serie A.

Anche questo campionato è finito e, come ogni anno, sono arrivati i dati sugli incassi dei club nei maggiori campionati europei fra diritti TV e premi scudetto. E noi come siamo messi in Serie A? "Si sta tanto bene... eh, purtroppo male, male. Cittu Andrea" cit. Sa Vai su Facebook

