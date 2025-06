Morata torna in Serie A | l’intesa col club è a un passo

Alvaro Morata si avvicina sempre di più a un ritorno in Serie A, con un’intesa ormai quasi raggiunta con un club italiano. Dopo un’esperienza turca che non ha soddisfatto appieno le aspettative, l’attaccante spagnolo sembra deciso a tornare nel nostro campionato, riportando entusiasmo e qualità in attacco. Con la sua esperienza internazionale e il desiderio di riscossa, Morata potrebbe presto vestire nuovamente la maglia italiana: il sogno sta diventando realtà.

Alvaro Morata è ormai a un passo dal club di Serie A: l’intesa è sempre più vicina così come reso noto da ‘Sky Sport’, di seguito i dettagli. Potrebbe già essere terminata l’esperienza di Alvaro Morata in Turchia visto che si sta facendo sentire sempre più forte il richiamo dell’Italia e della Serie A. Dopo un’esperienza non positiva al Milan, l’attaccante spagnolo potrebbe fare ritorno nel campionato italiano di massima serie: c’è un club in particolare che è in forte pressing e che lo vuole a titolo definitivo. Morata in Serie A: le ultime novità di ‘Sky Sport’. Dopo l’esperienza al Galatasaray, Alvaro Morata sarebbe sempre più vicino al Como che è in forte pressing per averlo nella prossima stagione di Serie A che lo attende con Fabregas. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Morata torna in Serie A: l’intesa col club è a un passo

Calciomercato, Morata torna in Serie A: la nuova destinazione - Alvaro Morata si prepara a scrivere un nuovo capitolo in Serie A, riaccendendo l’entusiasmo dei tifosi italiani.

