Morata sempre più vicino al ritorno in Serie A | ecco dove giocherà l’attaccante spagnolo

Alvaro Morata si appresta a tornare in Serie A, lasciando il Galatasaray dopo soli sei mesi. L’attaccante spagnolo, desideroso di nuove sfide e di ritrovare il suo miglior stato di forma, sta per riabbracciare il campionato italiano. La sua esperienza in Turchia si conclude rapidamente, ma le sue ambizioni nel nostro calcio sono più vive che mai. Morata sta per sorprendere ancora una volta i tifosi italiani, pronti ad accoglierlo a braccia aperte.

Il ritorno in Serie A di Morata si avvicina: l’attaccante dice addio al Galatasaray dopo appena sei mesi per tornare in Italia. Alvaro Morata è sempre più vicino al ritorno in Serie A. Dopo solamente sei mesi dal suo trasferimento al Galatasaray, l’attaccante spagnolo ha infatti deciso di lasciare la Super Lig turca, alla ricerca di nuovi stimoli e di una società che possa tornare a farlo sorridere come una volta. Ma, soprattutto, a farlo sentire al centro di un progetto duraturo. Prelevato dall’Atletico Madrid a titolo definitivo per circa 13 milioni di euro la scorsa estate, Morata aveva lasciato il Milan a gennaio dopo solamente 25 presenze e 6 gol realizzati. 🔗 Leggi su Sportface.it

