Morata ha detto di sì al Como per tornare in Serie A | cosa manca per chiudere la trattativa

Morata ha aperto alla possibilità di trasferirsi al Como, alimentando l'entusiasmo dei tifosi e aprendo nuove prospettive per la squadra. Tuttavia, per chiudere questa trattativa, resta da trovare l'intesa con il Milan e il Galatasaray, complicando il quadro. Ma quali sono gli ultimi sviluppi e cosa manca ancora per rendere ufficiale il trasferimento? Scopriamo insieme lo stato attuale della situazione. Continua a leggere.

Calciomercato Como, si tenta il grande colpo Morata in attacco. Svelato il piano di Fabregas - Il calciomercato di Como si infiamma: dopo aver puntato sul promettente Baturina, la squadra pensa in grande e mira a un colpo da urlo in attacco.

Romano: prossima settimana importante per Xhaka-Milan. Como-Morata, non c'è trattativa: lo spagnolo... Vai su X

«La risposta dello spagnolo sarebbe stato positiva. » Questa è la notizia che ha scosso le ultime ore del calciomercato: Alvaro Morata potrebbe davvero vestire la maglia del Como. L’iniziativa è partita direttamente da Cesc Fabregas, che non si è limitato a un Vai su Facebook

Morata può tornare in Serie A, Romano annuncia: “Ha detto sì a questo progetto” - Alvaro Morata è vicino al ritorno in Italia: ecco l'annuncio di Fabrizio Romano sul futuro dell'attaccante spagnolo ... Riporta fcinter1908.it

Morata-Como, fumata bianca vicina! L’attaccante perfetto per Fabregas è in dirittura d’arrivo - L’attaccante ex Juve è sempre più vicino alla corte lombardo Il clamoroso asse Morata- Lo riporta calcionews24.com