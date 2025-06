Morata-Como Galatasaray irritato | vuole un indennizzo dal Milan per liberare lo spagnolo

Morata, dopo l’esperienza tormentata con il Milan, si prepara a tornare in Italia con il Como deciso a rilanciarlo. Tuttavia, il Galatasaray, irritato dalla situazione, reclama un indennizzo dal club rossonero per liberare lo spagnolo. Un'operazione che potrebbe riaccendere le discussioni di mercato e riavvicinare Morata alle sue radici italiane, aprendo nuovi orizzonti per la sua carriera.

Alvaro Morata si avvicina al ritorno in Italia dopo la breve e sfortunata parentesi con il Milan, con il Como pronto a dargli una nuova chance.. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

