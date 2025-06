Morata-Como fumata bianca vicina! L’attaccante perfetto per Fabregas è in dirittura d’arrivo

La trattativa tra Morata e il Como si avvicina alla conclusione: l’attaccante, ex Juventus e ora all’Atlético Madrid, potrebbe presto approdare in Lombardia. Con un’intesa ormai in fase avanzata, il club lariano punta a rinforzare il reparto offensivo con un colpo di grande calibro. La fumata bianca sembra sempre più vicina: il sogno di un attacco stellare sta per diventare realtà.

Morata-Como: trattativa in corso, si lavora all'intesa. L'attaccante ex Juve è sempre più vicino alla corte lombardo Il clamoroso asse Morata-Como potrebbe presto diventare realtà. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, noto esperto di mercato, il club lariano è fortemente interessato ad Álvaro Morata, attaccante spagnolo dell'Atlético Madrid e della Nazionale iberica. Le parti .

