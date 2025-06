Morata arriva la notizia dalla Spagna | è stato arrestato

Morata torna al centro delle attenzioni: dalla Spagna arriva la notizia dell’arresto di 232 persone, una svolta che potrebbe influenzare il mercato. Il Milan, intanto, si prepara a rinforzare l’attacco, puntando su un centravanti di qualità simile a Giroud, con caratteristiche di inserimento e lavorio incessante. La corsa al nome giusto è appena iniziata, e i prossimi sviluppi promettono di tenere tutti con il fiato sospeso.

Lo spagnolo ha ricevuto una notizia molto importante in seguito agli avvenimenti delle scorse settimane anche denunciati sui social Il Milan sta ricominciando dal mercato degli attaccanti, con Igli Tare che ha confermato la volontà di acquistare un centravanti che abbia determinate caratteristiche. Un bomber d’area di rigore ma di qualità, un po’ come Olivier Giroud. Questo perché Gimenez lavora molto anche fuori dall’area. E nel frattempo i rossoneri hanno perso praticamente tutto il parco attaccanti centrali rispetto ai mesi scorsi. Questo perché Abraham rientrerà alla Roma, Jovic si libererà e Alvaro Morata è stato ceduto a gennaio al Galatasaray, in prestito con obbligo di riscatto che si attiva a gennaio. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Morata, arriva la notizia dalla Spagna: è stato arrestato

«La risposta dello spagnolo sarebbe stato positiva. » Questa è la notizia che ha scosso le ultime ore del calciomercato: Alvaro Morata potrebbe davvero vestire la maglia del Como. L'iniziativa è partita direttamente da Cesc Fabregas, che non si è limitato a un

Il #Como mette nel mirino Alvaro #Morata. L'attaccante spagnolo, di proprietà del #Milan, ma in prestito al #Galatasaray, è tentato all'idea di approdare sulle rive del Lago di Como. #Calciomercato #CalciomercatoComo #SerieA

Morata, arriva la notizia dalla Spagna: è stato arrestato - Lo spagnolo, in attesa di capire il suo futuro, può tirare un sospiro di sollievo per l'arresto avvenuto in Spagna di un giovane di 19 anni

Spagna, minacciò Morata per il rigore fallito col Portogallo: leone da tastiera arrestato a Malaga - Arrestato un 19enne che ha rivolto minacce sul web a Morata e alla sua famiglia dopo il rigore fallito nella finale di Nations League persa dalla Spagna col Portogallo