Morandi prosegue la requisitoria dei pm | Il ponte era un luogo di lavoro va riconosciuta l’aggravante

Nel cuore di un caso che scuote l’opinione pubblica, Morandi prosegue con determinazione la requisitoria dei pm, sostenendo che il ponte fosse un vero e proprio luogo di lavoro. Se questa aggravante venisse riconosciuta, potrebbe non solo aumentare la severità delle pene per reati come l’omicidio colposo, ma anche estendere i tempi di prescrizione, aprendo nuove prospettive sulla giustizia e sulle responsabilità coinvolte.

Se riconosciuta, potrebbe avere aumentare la pena per reati contestati come l'omicidio colposo e allungare i tempi di prescrizione dei reati stessi.

Processo Morandi, parte la requisitoria dei Pm con la lettura dei nomi delle 43 vittime - Un momento di grande emozione e riflessione: a Genova, la requisitoria dei pm nel processo per la tragedia del Ponte Morandi prende il via con la lettura dei nomi delle 43 vittime, un tributo doveroso alle vite spezzate in un evento che ha segnato profondamente la città e l’Italia intera.

