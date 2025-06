Monza terminati i lavori di riqualificazione | riaprono i giardini della stazione ferroviaria

Monza si prepara a riscoprire i suoi spazi verdi con i nuovi Giardini della stazione in via Arosio, ora completamente rinnovati. Dopo mesi di lavori di riqualificazione iniziati a marzo, l'area si presenta con un volto fresco, rispettoso delle sue radici storiche e architettoniche. La pavimentazione in ciottoli, realizzata con materiali storici riutilizzati, valorizza il passato mentre guarda al futuro.

Monza, 25 giugno 2025 – Nuovo look per i Giardini della stazione in via Arosio a Monza. Si sono conclusi nei giorni scorsi i lavori di riqualificazione, che hanno restituito alla cittĂ uno spazio pubblico rinnovato, nel pieno rispetto delle caratteristiche storiche ea architettoniche dell'area. Le opere, iniziate nel mese di marzo, hanno interessato la pavimentazione in ciottoli, con il riutilizzo del materiale storico ancora presente. Sono state inoltre rimosse le precedenti stuccature in cemento, ricomposte le lacune con ciottoli analoghi e completate le operazioni di pulizia e diserbo. Oltre alla sostituzione delle due panchine mancanti - riposizionate nello stesso punto e con la medesima tipologia delle originarie - è stata effettuata anche l'idropulizia delle sedute esistenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Monza, terminati i lavori di riqualificazione: riaprono i giardini della stazione ferroviaria

